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Путин рассказал Моди об отказе Украины от мирного урегулирования конфликта

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Президент России Владимир Путин рассказал премьеру Индии Нарендре Моди об отказе властей Украины решить конфликт дипломатическим путём.
Путин рассказал Моди об отказе Украины от мирного урегулирования конфликта
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Президент России дал оценку нынешнего положения дел в зоне специальной военной операции, подчеркнув категорический отказ Киева от политико-дипломатических шагов по урегулированию конфликта», — сообщили в Кремле.

Президент США Джо Байден ранее не стал отвечать на вопросы, почему не идёт на переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что чем дольше Киев и Запад тянут с урегулированием, тем сложнее будет договариваться.

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