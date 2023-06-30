Путин рассказал Моди об отказе Украины от мирного урегулирования конфликта
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«Президент России дал оценку нынешнего положения дел в зоне специальной военной операции, подчеркнув категорический отказ Киева от политико-дипломатических шагов по урегулированию конфликта», — сообщили в Кремле.
Президент США Джо Байден ранее не стал отвечать на вопросы, почему не идёт на переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что чем дольше Киев и Запад тянут с урегулированием, тем сложнее будет договариваться.