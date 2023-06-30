Путин рассказал Моди об отказе Украины от мирного урегулирования конфликта

Президент России Владимир Путин рассказал премьеру Индии Нарендре Моди об отказе властей Украины решить конфликт дипломатическим путём.

«Президент России дал оценку нынешнего положения дел в зоне специальной военной операции, подчеркнув категорический отказ Киева от политико-дипломатических шагов по урегулированию конфликта», — сообщили в Кремле.

Президент США Джо Байден ранее не стал отвечать на вопросы, почему не идёт на переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что чем дольше Киев и Запад тянут с урегулированием, тем сложнее будет договариваться.