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Аэропорт Кишинёва возобновил работу в обычном режиме после ЧП со стрельбой

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Администрация Кишинёвского международного аэропорта сообщила о возобновлении работы в обычном режиме после произошедшей ранее в здании стрельбы.
Аэропорт Кишинёва возобновил работу в обычном режиме после ЧП со стрельбой
  • Gettyimages.ru
  • © Alexandra Selina

«Сегодня утром зал прилёта Кишинёвского международного аэропорта был вновь открыт для пассажиров, и в настоящее время аэропорт работает в обычном режиме. Рейсы выполняются по расписанию, объявленному авиакомпаниями», — цитирует заявление ТАСС.

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан сообщил, что стрельбу в аэропорту Кишинёва устроил гражданин Таджикистана.

По факту стрельбы в аэропорту Кишинёва возбуждено уголовное дело о теракте.

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