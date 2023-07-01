Аэропорт Кишинёва возобновил работу в обычном режиме после ЧП со стрельбой
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«Сегодня утром зал прилёта Кишинёвского международного аэропорта был вновь открыт для пассажиров, и в настоящее время аэропорт работает в обычном режиме. Рейсы выполняются по расписанию, объявленному авиакомпаниями», — цитирует заявление ТАСС.
Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан сообщил, что стрельбу в аэропорту Кишинёва устроил гражданин Таджикистана.
По факту стрельбы в аэропорту Кишинёва возбуждено уголовное дело о теракте.