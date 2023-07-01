Аэропорт Кишинёва возобновил работу в обычном режиме после ЧП со стрельбой

Администрация Кишинёвского международного аэропорта сообщила о возобновлении работы в обычном режиме после произошедшей ранее в здании стрельбы.

«Сегодня утром зал прилёта Кишинёвского международного аэропорта был вновь открыт для пассажиров, и в настоящее время аэропорт работает в обычном режиме. Рейсы выполняются по расписанию, объявленному авиакомпаниями», — цитирует заявление ТАСС.

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан сообщил, что стрельбу в аэропорту Кишинёва устроил гражданин Таджикистана.

По факту стрельбы в аэропорту Кишинёва возбуждено уголовное дело о теракте.