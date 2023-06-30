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Уголовное дело о теракте возбудили по факту стрельбы в аэропорту Кишинёва

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По факту стрельбы в аэропорту Кишинёва возбуждено уголовное дело о теракте. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Молдавии.
Уголовное дело о теракте возбудили по факту стрельбы в аэропорту Кишинёва
  • Gettyimages.ru
  • © raagoon

«Агрессор будет привлечён к ответственности правоохранительными органами, которые возбудили уголовное дело по данному делу», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что дело расследуется по ч. 4 ст. 278 УК Молдавии (террористический акт, совершённый путём убийства человека или группы лиц).

Ранее в МВД Молдавии сообщили о двух жертвах стрельбы в аэропорту Кишинёва.

Позднее стало известно о задержании злоумышленника.

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