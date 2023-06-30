Уголовное дело о теракте возбудили по факту стрельбы в аэропорту Кишинёва

По факту стрельбы в аэропорту Кишинёва возбуждено уголовное дело о теракте. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Молдавии.

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