Открывший стрельбу в аэропорту Кишинёва преступник скрывался от следствия в Таджикистане

Пресс-служба генеральной прокуратуры Таджикистана заявила, что устроивший стрельбу в аэропорту Кишинёва гражданин Таджикистана скрывался от следствия, так как на родине обвинялся в похищении человека.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство Таджикистана, устроивший стрельбу в Молдавии был фигурантом дела о похищении первого заместителя председателя «Ориёнбанка» Шухрата Исматуллоева.

«В ходе следствия установлено, что одним из участников организованной преступной группы является Ашуров Рустам Каримович, гражданин Таджикистана... который после совершения данного преступления бежал в Республику Молдавия через Турцию», — говорится в заявлении.

По мнению следствия, в дальнейшем злоумышленник намеревался отправиться в одну из стран Европейского союза, чтобы скрыться там от следствия.

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан сообщил, что стрельбу в аэропорту Кишинёва устроил гражданин Таджикистана.

По факту стрельбы в аэропорту Кишинёва возбуждено уголовное дело о теракте.