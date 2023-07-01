Открывший стрельбу в аэропорту Кишинёва преступник скрывался от следствия в Таджикистане
Как сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство Таджикистана, устроивший стрельбу в Молдавии был фигурантом дела о похищении первого заместителя председателя «Ориёнбанка» Шухрата Исматуллоева.
«В ходе следствия установлено, что одним из участников организованной преступной группы является Ашуров Рустам Каримович, гражданин Таджикистана... который после совершения данного преступления бежал в Республику Молдавия через Турцию», — говорится в заявлении.
По мнению следствия, в дальнейшем злоумышленник намеревался отправиться в одну из стран Европейского союза, чтобы скрыться там от следствия.
Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан сообщил, что стрельбу в аэропорту Кишинёва устроил гражданин Таджикистана.
По факту стрельбы в аэропорту Кишинёва возбуждено уголовное дело о теракте.