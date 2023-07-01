Зеленский уволил глав четырёх киевских районов
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«Распоряжение ... об освобождении от временного исполнения обязанностей главы Подольской районной государственной администрации в городе Киеве Коваленко Сергея», — цитирует РИА Новости текст распоряжения.
В других документах говорится об увольнении Павла Бабия, Сергея Павловского и Дмитрия Ратникова с пост глав соответственных районов Киева.
Ранее издание «СТРАНА.ua» писало, что офис президента Украины Владимира Зеленского провёл несколько совещаний по вопросу снятия Виталия Кличко с должности мэра Киева на фоне истории с одним из столичных бомбоубежищ, которое было закрыто во время воздушной тревоги.
Министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин назвал ситуацию с бомбоубежищами в Киеве критической.