Зеленский уволил глав четырёх киевских районов

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился уволить руководителей Подольского, Святошинского, Деснянского и Днепровского районов Киева.

«Распоряжение ... об освобождении от временного исполнения обязанностей главы Подольской районной государственной администрации в городе Киеве Коваленко Сергея», — цитирует РИА Новости текст распоряжения.

В других документах говорится об увольнении Павла Бабия, Сергея Павловского и Дмитрия Ратникова с пост глав соответственных районов Киева.

Ранее издание «СТРАНА.ua» писало, что офис президента Украины Владимира Зеленского провёл несколько совещаний по вопросу снятия Виталия Кличко с должности мэра Киева на фоне истории с одним из столичных бомбоубежищ, которое было закрыто во время воздушной тревоги.

Министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин назвал ситуацию с бомбоубежищами в Киеве критической.