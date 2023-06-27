Власти Украины объявят выговор Кличко за ненадлежащее состояние бомбоубежищ

Украинское правительство объявит выговор мэру Киева Виталию Кличко за ненадлежащее состояние бомбоубежищ в столице.

«Поддержан проект распоряжения кабинета министров Украины «О привлечении к дисциплинарной ответственности» — объявление выговора главе Киевской городской государственной администрации Кличко Виталию Владимировичу», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина в Telegram-канале «Правительственного портала».

Выговор также коснётся начальника столичной военной администрации Сергея Попко.

Ранее издание «СТРАНА.ua» писало, что офис президента Украины Владимира Зеленского провёл несколько совещаний по вопросу снятия Кличко с должности мэра Киева на фоне истории с одним из столичных бомбоубежищ, которое было закрыто во время воздушной тревоги.

Министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин назвал ситуацию с бомбоубежищами в Киеве критической.