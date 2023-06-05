Власти Украины назвали ситуацию с бомбоубежищами в Киеве критической
- AP
«На данный момент проверена уже треть укрытий города. Ситуация остаётся критической: половина проверенных укрытий не готова», — сообщил он.
Камышин уточнил, что из 1849 проверенных властями бомбоубежищ 242 оказались закрытыми, а 596 — не готовыми к использованию.
Ранее национальная энергетическая компания «Укрэнерго» обратилась к жителям Украины с просьбой снизить потребление электроэнергии в вечернее время.
3 июня линия электропередачи получила повреждения в Очакове в Николаевской области на Украине.