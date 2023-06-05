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Власти Украины назвали ситуацию с бомбоубежищами в Киеве критической

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Ситуация с бомбоубежищами в Киеве критическая, заявил министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин.
Власти Украины назвали ситуацию с бомбоубежищами в Киеве критической
  • AP

«На данный момент проверена уже треть укрытий города. Ситуация остаётся критической: половина проверенных укрытий не готова», — сообщил он.

Камышин уточнил, что из 1849 проверенных властями бомбоубежищ 242 оказались закрытыми, а 596 — не готовыми к использованию.

Ранее национальная энергетическая компания «Укрэнерго» обратилась к жителям Украины с просьбой снизить потребление электроэнергии в вечернее время.

3 июня линия электропередачи получила повреждения в Очакове в Николаевской области на Украине.

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