«СТРАНА.ua»: в офисе Зеленского прошли несколько совещаний по поводу отставки Кличко
Об этом информирует «СТРАНА.ua».
По данным издания, в Киеве прошло заседание относительно вопроса о состоянии убежищ в городе и проектов решений в отношении ответственных лиц.
При этом отмечается, что разговоры о снятии Кличко с должности мэра продолжаются уже на протяжении четырёх лет.
«Возможно, на этот раз опять-таки хотят просто попугать», — говорится в сообщении.
В начале июня на сайте Зеленского появилась петиция о временном отстранении Кличко с поста мэра Киева.
Позже глава Деснянской районной государственной администрации Киева Дмитрий Ратников призвал Кличко вместе написать заявление об отставке.