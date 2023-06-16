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«СТРАНА.ua»: в офисе Зеленского прошли несколько совещаний по поводу отставки Кличко

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Офис президента Украины Владимира Зеленского провёл несколько совещаний по вопросу снятия мэра Киева Виталия Кличко с занимаемой должности на фоне истории с одним из столичных бомбоубежищ, которое было закрыто во время воздушной тревоги.

Об этом информирует «СТРАНА.ua».

По данным издания, в Киеве прошло заседание относительно вопроса о состоянии убежищ в городе и проектов решений в отношении ответственных лиц.

При этом отмечается, что разговоры о снятии Кличко с должности мэра продолжаются уже на протяжении четырёх лет.

«Возможно, на этот раз опять-таки хотят просто попугать», — говорится в сообщении.

В начале июня на сайте Зеленского появилась петиция о временном отстранении Кличко с поста мэра Киева.

Позже глава Деснянской районной государственной администрации Киева Дмитрий Ратников призвал Кличко вместе написать заявление об отставке.

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