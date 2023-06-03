Глава киевского района Ратников призвал Кличко вместе написать заявление об отставке
Об этом, как сообщает РИА Новости, он заявил в эфире телеканала «Рада».
«Встаёт вопрос — а за что тогда отвечает мэр?» — сказал Ратников.
Отмечается, что во время одного из разговоров Кличко с журналистами местные жители начали кричать о проблемах с закрытыми бомбоубежищами. Позже мэр Киева заявил, что ответственность за это несут главы районных администраций столицы.
Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием временно отстранить Кличко от занимаемой должности.
Также сообщалось, что Кличко объяснял ночные вибрации в Киеве переброской нового оружия.