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Глава киевского района Ратников призвал Кличко вместе написать заявление об отставке

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Глава Деснянской районной государственной администрации Киева Дмитрий Ратников предложил мэру города Виталию Кличко вместе подать в отставку после ситуации с закрытыми бомбоубежищами во время воздушной тревоги.

Об этом, как сообщает РИА Новости, он заявил в эфире телеканала «Рада».

«Встаёт вопрос — а за что тогда отвечает мэр?» — сказал Ратников.

Отмечается, что во время одного из разговоров Кличко с журналистами местные жители начали кричать о проблемах с закрытыми бомбоубежищами. Позже мэр Киева заявил, что ответственность за это несут главы районных администраций столицы.

Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием временно отстранить Кличко от занимаемой должности.

Также сообщалось, что Кличко объяснял ночные вибрации в Киеве переброской нового оружия.

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