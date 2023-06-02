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На сайте Зеленского появилась петиция о временном отстранении Кличко с поста мэра Киева

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На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием временно отстранить мэра Киева Виталия Кличко от занимаемой должности.
На сайте Зеленского появилась петиция о временном отстранении Кличко с поста мэра Киева
  • Gettyimages.ru

Как пишет автор документа, поводом для написания петиции стало то, что одно из киевских бомбоубежищ оказалось закрыто во время объявления воздушной тревоги в городе.

В документе потребовали отстранить Кличко от занимаемой должности на время проведения досудебного разбирательства.

Третьего декабря прошлого года сотрудники Государственного бюро расследований Украины сообщили, что в зданиях Киевского городского совета, возглавляемого Кличко, прошли обыски.

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