На сайте Зеленского появилась петиция о временном отстранении Кличко с поста мэра Киева

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием временно отстранить мэра Киева Виталия Кличко от занимаемой должности.

Как пишет автор документа, поводом для написания петиции стало то, что одно из киевских бомбоубежищ оказалось закрыто во время объявления воздушной тревоги в городе.

В документе потребовали отстранить Кличко от занимаемой должности на время проведения досудебного разбирательства.

Третьего декабря прошлого года сотрудники Государственного бюро расследований Украины сообщили, что в зданиях Киевского городского совета, возглавляемого Кличко, прошли обыски.