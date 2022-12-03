Госбюро расследований Украины сообщило об обысках в зданиях Киевгорсовета
- РИА Новости
Ведомство уточнило в Telegram, что обыски продиктованы предварительным расследованием, касающимся нецелевого использования рекреационных земель одного из киевских парков, а также злоупотребления властью.
Следователи в данный момент проверяют должностных лиц на предмет причастности к делу.
Кроме того, возбуждено уголовное производство по статье о злоупотреблении властью.
10 ноября сотрудники полиции, прокуратуры и СБУ начали обыски в здании украинского Национального центра имени Александра Довженко.
В августе Госагентство Украины издало распоряжение о реорганизации «Довженко-центра», что, по словам представителей учреждения, означает ликвидацию национального киноархива.