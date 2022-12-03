Госбюро расследований Украины сообщило об обысках в зданиях Киевгорсовета

Сотрудники Государственного бюро расследований Украины сообщили, что в зданиях Киевского городского совета, возглавляемого мэром украинской столицы Виталием Кличко, проходят обыски.

Ведомство уточнило в Telegram, что обыски продиктованы предварительным расследованием, касающимся нецелевого использования рекреационных земель одного из киевских парков, а также злоупотребления властью.

Следователи в данный момент проверяют должностных лиц на предмет причастности к делу.

Кроме того, возбуждено уголовное производство по статье о злоупотреблении властью.

10 ноября сотрудники полиции, прокуратуры и СБУ начали обыски в здании украинского Национального центра имени Александра Довженко.

В августе Госагентство Украины издало распоряжение о реорганизации «Довженко-центра», что, по словам представителей учреждения, означает ликвидацию национального киноархива.