Госбюро расследований Украины сообщило об обысках в зданиях Киевгорсовета

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Сотрудники Государственного бюро расследований Украины сообщили, что в зданиях Киевского городского совета, возглавляемого мэром украинской столицы Виталием Кличко, проходят обыски.
Госбюро расследований Украины сообщило об обысках в зданиях Киевгорсовета
  • РИА Новости

Ведомство уточнило в Telegram, что обыски продиктованы предварительным расследованием, касающимся нецелевого использования рекреационных земель одного из киевских парков, а также злоупотребления властью.

Следователи в данный момент проверяют должностных лиц на предмет причастности к делу.

Кроме того, возбуждено уголовное производство по статье о злоупотреблении властью.

10 ноября сотрудники полиции, прокуратуры и СБУ начали обыски в здании украинского Национального центра имени Александра Довженко.

В августе Госагентство Украины издало распоряжение о реорганизации «Довженко-центра», что, по словам представителей учреждения, означает ликвидацию национального киноархива.

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