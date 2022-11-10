СБУ, полиция и прокуратура приступили к обыскам в здании «Довженко-центра»

Сотрудники полиции, прокуратуры и СБУ начали обыски в здании украинского Национального центра имени Александра Довженко.

«Полиция и прокуратура проводят обыски. Ищут документы, связанные с застройщиком. В здании центра Довженко проводятся следственные действия. СБУ тоже здесь», — сообщили в аккаунте центра в Facebook*.

Ранее сотрудники украинского национального учреждения выразили несогласие с действиями властей. Они также отметили, что авторитарные действия Госкино грозят утратой кинонаследия Александра Довженко, Киры Муратовой, Сергея Параджанова и других деятелей киноискусства.

В августе Госагентство Украины издало распоряжение о реорганизации «Довженко-центра», что, по словам представителей учреждения, означает ликвидацию национального киноархива.

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