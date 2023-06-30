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Лукашенко утвердил на картах координаты центров принятия решений недружественных стран

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что утвердил на военных картах координаты расположения центров принятия решений недружественных стран.
Лукашенко утвердил на картах координаты центров принятия решений недружественных стран
  • AFP
  • © Ilya PITALEV / SPUTNIK

Он подчеркнул, что в последнее время стало «модно говорить про центры принятия решений».

«Так вот, координаты этих центров нам до миллиметра известны. И позавчера они чётко и ясно определены и утверждены мною на военных картах», — приводит заявление Лукашенко канал «Пул Первого» в Telegram.

Также белорусский лидер сообщил, что западные политики «кладут голову Европы на ядерную гильотину».

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