Лукашенко утвердил на картах координаты центров принятия решений недружественных стран

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что утвердил на военных картах координаты расположения центров принятия решений недружественных стран.

Он подчеркнул, что в последнее время стало «модно говорить про центры принятия решений».

«Так вот, координаты этих центров нам до миллиметра известны. И позавчера они чётко и ясно определены и утверждены мною на военных картах», — приводит заявление Лукашенко канал «Пул Первого» в Telegram.

Также белорусский лидер сообщил, что западные политики «кладут голову Европы на ядерную гильотину».