Лукашенко утвердил на картах координаты центров принятия решений недружественных стран
- AFP
- © Ilya PITALEV / SPUTNIK
Он подчеркнул, что в последнее время стало «модно говорить про центры принятия решений».
«Так вот, координаты этих центров нам до миллиметра известны. И позавчера они чётко и ясно определены и утверждены мною на военных картах», — приводит заявление Лукашенко канал «Пул Первого» в Telegram.
Также белорусский лидер сообщил, что западные политики «кладут голову Европы на ядерную гильотину».