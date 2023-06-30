Лукашенко заявил, что западные политики «кладут голову Европы на ядерную гильотину»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что западные политики «кладут голову Европы на ядерную гильотину».

Об этом белорусский лидер сказал в ходе выступления на торжественном собрании в честь Дня независимости страны.

«Осознают ли западные политики, что они собственными руками кладут голову Европы на ядерную гильотину?» — цитирует его БЕЛТА.

Лукашенко предупредил, что угроза ядерной катастрофы затронет не только европейские страны, но и весь мир.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что агрессивный курс, который взяли США и НАТО, может привести к прямому столкновению ядерных держав.