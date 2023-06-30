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Лукашенко заявил, что западные политики «кладут голову Европы на ядерную гильотину»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что западные политики «кладут голову Европы на ядерную гильотину».
Лукашенко заявил, что западные политики «кладут голову Европы на ядерную гильотину»
  • AFP
  • © Belarusian presidential press service

Об этом белорусский лидер сказал в ходе выступления на торжественном собрании в честь Дня независимости страны.

«Осознают ли западные политики, что они собственными руками кладут голову Европы на ядерную гильотину?» — цитирует его БЕЛТА.

Лукашенко предупредил, что угроза ядерной катастрофы затронет не только европейские страны, но и весь мир.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что агрессивный курс, который взяли США и НАТО, может привести к прямому столкновению ядерных держав.

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