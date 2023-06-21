Захарова: агрессивный курс США и НАТО может привести к прямому столкновению ядерных держав
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Об этом она сказала в ходе брифинга.
Как отметила дипломат, в стремлении нанести России стратегическое поражение Запад всё сильнее втягивается в военную конфронтацию с Москвой.
«Очевидно, что подобная линия, которую мы квалифицируем как безрассудную, способна привести к прямому вооружённому столкновению ядерных держав», — цитирует Захарову ТАСС.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что страны НАТО де-юре принимают участие в конфликте вокруг Украины, это несёт риски военного столкновения ядерных держав.