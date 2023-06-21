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Захарова: агрессивный курс США и НАТО может привести к прямому столкновению ядерных держав

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что агрессивный курс, который взяли во внешней политике Соединённые Штаты и Североатлантический альянс, может привести к прямому столкновению ядерных держав.
Захарова: агрессивный курс США и НАТО может привести к прямому столкновению ядерных держав
  • © МИД России

Об этом она сказала в ходе брифинга.

Как отметила дипломат, в стремлении нанести России стратегическое поражение Запад всё сильнее втягивается в военную конфронтацию с Москвой.

«Очевидно, что подобная линия, которую мы квалифицируем как безрассудную, способна привести к прямому вооружённому столкновению ядерных держав», — цитирует Захарову ТАСС.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что страны НАТО де-юре принимают участие в конфликте вокруг Украины, это несёт риски военного столкновения ядерных держав.

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