Политолог Стоякин назвал Зеленского сатанистом на фоне решения перенести дату празднования Рождества

Директор Центра политического маркетинга Василий Стоякин в разговоре с RT прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского перенести дату празднования Рождества с 7 января на 25 декабря.

«Подобные решения относятся к практике «лишь бы не как у москалей». Никакого другого смысла в этом нет. Если бы в Киеве хотели сделать приятное христианам западного обряда, то просто оставили бы выходной 25 декабря, да и дело с концом. Они же намерены перенести дату празднования Рождества... Думаю, что в перспективе Украина будет отказываться от православия», — допустил Стоякин.

Вместе с тем он напомнил, что на заре президентской карьеры Зеленского многие задавались вопросом: кто он по религиозной принадлежности?

«На тот момент — в 2019 году — он был просто неверующим человеком. А сейчас у него появилась вера — он сатанист, совершенно откровенный. В точности по заветам Рамзана Ахматовича — шайтан. Поэтому, как я понимаю, он будет бороться против любой церкви», — добавил собеседник RT.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о праздновании в стране Рождества по западному обряду — 25 декабря, а не 7 января.

Вместе с тем он предложил перенести День защитников и защитниц Отечества с 14 на 1 октября, а День украинской государственности — с 28 на 15 июля.