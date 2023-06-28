Политолог Стоякин назвал Зеленского сатанистом на фоне решения перенести дату празднования Рождества
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«Подобные решения относятся к практике «лишь бы не как у москалей». Никакого другого смысла в этом нет. Если бы в Киеве хотели сделать приятное христианам западного обряда, то просто оставили бы выходной 25 декабря, да и дело с концом. Они же намерены перенести дату празднования Рождества... Думаю, что в перспективе Украина будет отказываться от православия», — допустил Стоякин.
Вместе с тем он напомнил, что на заре президентской карьеры Зеленского многие задавались вопросом: кто он по религиозной принадлежности?
«На тот момент — в 2019 году — он был просто неверующим человеком. А сейчас у него появилась вера — он сатанист, совершенно откровенный. В точности по заветам Рамзана Ахматовича — шайтан. Поэтому, как я понимаю, он будет бороться против любой церкви», — добавил собеседник RT.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о праздновании в стране Рождества по западному обряду — 25 декабря, а не 7 января.
Вместе с тем он предложил перенести День защитников и защитниц Отечества с 14 на 1 октября, а День украинской государственности — с 28 на 15 июля.