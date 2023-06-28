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Политолог Мезюхо: в намерении Зеленского перенести дату празднования Рождества нет Бога

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Ксения Калинкина
Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT прокомментировал сообщение о планах президента Украины Владимира Зеленского перенести дату празднования Рождества с 7 января на 25 декабря — по западному обряду.
Политолог Мезюхо: в намерении Зеленского перенести дату празднования Рождества нет Бога
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«Планы перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря выглядят как новый виток политики «полонизации» украинского общества. Во времена существования Киевской Руси и фактически захватнического отношения польской политической элиты к славянам была попытка уничтожения православной веры. Именно тогда была создана униатская церковь, которая ныне называется Украинской греко-католической церковью. Она многие годы отмечает Рождество и другие праздники по католическому образцу», — объяснил Мезюхо.

Вместе с тем он напомнил, что Украинская греко-католическая церковь помогала бандеровцам в годы Великой Отечественной войны.

Сегодня же речь идёт о том, что Зеленский продолжает глубинный исторический христианский раскол на Украине, уточнил собеседник RT.

«При этом сам он, судя по всему, не является верующим, а уж тем более воцерковлённым человеком. Поэтому эту новость необходимо рассматривать не столько в религиозном, сколько в политическом измерении. В этом решении нет Бога, здесь только политика», — резюмировал политолог.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о праздновании в стране Рождества по западному обряду — 25 декабря, а не 7 января.

Вместе с тем он предложил перенести День защитников и защитниц Отечества с 14 на 1 октября, а День украинской государственности — с 28 на 15 июля.

Политолог Юрий Светов в беседе с RT назвал действия Зеленского желанием попасть в Европу.

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