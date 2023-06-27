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Лукашенко: в случае победы мятежа в России далее смута произошла бы в Белорусии

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В случае успеха вооружённого мятежа в России смута затем произошла бы в Белоруссии, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Лукашенко: в случае победы мятежа в России далее смута произошла бы в Белорусии
  • AFP
  • © Alexander NEMENOV

Он отметил, что бригада белорусской армии была готова к переброске в Москву для защиты города.

По его словам, белорусские военные были готовы защищать Москву, как в 1941 году.

«Потому что данная ситуация не только в России. Это и не только потому, что это вот наше Отечество. А потому что, не дай Бог, вот эта смута пошла бы по всей России — а предпосылки для этого были колоссальные, — следующими были мы», — приводит слова Лукашенко агентство БЕЛТА.

Ранее белорусский лидер рассказал о диалоге с президентом России Владимиром Путиным 24 июня.

По словам Лукашенко, он посоветовал коллеге не торопиться с жестокими решениями.

Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков рассказал, что координация лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко идёт ежедневно.

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