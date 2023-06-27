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Лукашенко призвал отвергнуть требования «ловить, мочить, сажать» на фоне событий в России

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне попытки вооружённого мятежа в России призвал отказаться от требований не прекращать уголовные дела.
Лукашенко призвал отвергнуть требования «ловить, мочить, сажать» на фоне событий в России
  • AFP
  • © Natalia KOLESNIKOVA

Он отметил тенденцию в обществе, когда ура-патриоты начали «выть и кричать», осуждать президента России Владимира Путина и требовать от него не прекращать уголовные дела.

«Ловить, мочить, сажать. Вот это то, от чего я хотел бы предостеречь и нас, и российское общество... Слушайте, ну есть кого мочить, особенно знаете где. Есть кого сажать там, где это нужно», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Ранее белорусский лидер рассказал о диалоге с Путиным 24 июня.

По словам Лукашенко, он посоветовал коллеге не торопиться с жестокими решениями.

Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков рассказал, что координация лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко идёт ежедневно.

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