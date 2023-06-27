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Песков заявил, что координация Путина и Лукашенко идёт ежедневно

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что координация лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко идёт ежедневно.
Песков заявил, что координация Путина и Лукашенко идёт ежедневно
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Обмен мнениями президентов... и так далее — это то, что происходит практически на ежедневной основе, — это диктует характер наших особых отношений, нашего Союзного государства», — сказал Песков.

По его словам, координация президентов происходит на ежедневной основе, особенно когда элемент безопасности выходит на первый план на фоне агрессивных проявлений вокруг России и Белоруссии.

Ранее российский президент поблагодарил белорусского лидера за вклад в урегулирование мятежа.

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