Песков заявил, что координация Путина и Лукашенко идёт ежедневно

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что координация лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко идёт ежедневно.

«Обмен мнениями президентов... и так далее — это то, что происходит практически на ежедневной основе, — это диктует характер наших особых отношений, нашего Союзного государства», — сказал Песков.

По его словам, координация президентов происходит на ежедневной основе, особенно когда элемент безопасности выходит на первый план на фоне агрессивных проявлений вокруг России и Белоруссии.

Ранее российский президент поблагодарил белорусского лидера за вклад в урегулирование мятежа.