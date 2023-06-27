Лукашенко заявил, что призвал Путина не спешить с «жестоким решением мочить» по ЧВК
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По его словам, самым опасным была не сама ситуация, а перспектива её развития и последствия.
«Это было самое опасное. Я также понял: принято жестокое решение — оно и прозвучало подтекстом в выступлении Путина — «мочить». Я предложил Путину не торопиться. Давай, говорю, поговорим», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.
Ранее белорусский лидер заявил, что целая бригада белорусских силовиков была готова к переброске в Россию, если бы возникла необходимость в этом.
Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков рассказал, что координация лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко идёт ежедневно.