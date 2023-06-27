Лукашенко заявил, что призвал Путина не спешить с «жестоким решением мочить» по ЧВК

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в беседе с российским коллегой Владимиром Путиным 24 июня посоветовал ему не спешить с реализацией «жестокого решения мочить».

По его словам, самым опасным была не сама ситуация, а перспектива её развития и последствия.

«Это было самое опасное. Я также понял: принято жестокое решение — оно и прозвучало подтекстом в выступлении Путина — «мочить». Я предложил Путину не торопиться. Давай, говорю, поговорим», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Ранее белорусский лидер заявил, что целая бригада белорусских силовиков была готова к переброске в Россию, если бы возникла необходимость в этом.

Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков рассказал, что координация лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко идёт ежедневно.