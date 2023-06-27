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Лукашенко: Минск был готов направить силовиков на помощь Москве из-за попытки мятежа

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что целая бригада силовиков была готова к переброске в Россию, если бы возникла необходимость. Ранее российский президент Владимир Путин поблагодарил белорусского лидера за вклад в урегулирование мятежа.
Лукашенко: Минск был готов направить силовиков на помощь Москве из-за попытки мятежа
  • AFP
  • © Natalia KOLESNIKOVA

«Армия в течение полудня, все вооружённые силы… Не только армия, в том числе милиция, спецподразделения были приведены в полную боевую готовность. Целая бригада была готова к переброске в Российскую Федерацию при необходимости», — заявил Лукашенко.

Его выступление опубликовано в Telegram-канале «Пул Первого».

Президент Белоруссии также отметил, что он и белорусы в целом приняли «близко к сердцу» события на юге России.

Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков рассказал, что координация лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко идёт ежедневно.

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