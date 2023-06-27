Лукашенко: Минск был готов направить силовиков на помощь Москве из-за попытки мятежа
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«Армия в течение полудня, все вооружённые силы… Не только армия, в том числе милиция, спецподразделения были приведены в полную боевую готовность. Целая бригада была готова к переброске в Российскую Федерацию при необходимости», — заявил Лукашенко.
Его выступление опубликовано в Telegram-канале «Пул Первого».
Президент Белоруссии также отметил, что он и белорусы в целом приняли «близко к сердцу» события на юге России.
Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков рассказал, что координация лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко идёт ежедневно.