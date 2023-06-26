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Мэр Кишинёва запросил отчёт о расходовании €1 млрд, выделенного для помощи беженцам

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Мэр Кишинёва Ион Чебан запросил у правительства отчёт о расходовании €1 млрд, выделенного западными странами для помощи во время кризиса беженцев в Молдавии.
Мэр Кишинёва запросил отчёт о расходовании €1 млрд, выделенного для помощи беженцам
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Чебана.

Как отмечается в сообщении, «ни одна копейка обещанной иностранной помощи не дошла до примэрии Кишинёва», а власти города справились с проблемой собственными усилиями благодаря продаже земли и киосков на аукционе.

Ранее, по сообщению РИА Новости, в конце марта председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз выделил Молдавии около €1 млрд.

Ранее комиссар ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич заявил президенту Молдавии Майе Санду о готовности ЕС передать Кишинёву €10 млн для поддержки украинских беженцев.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз будет управлять Молдавией под прикрытием партнёрской миссии, которая направлена на повышение стабильности сектора безопасности Молдавии в сферах реагирования на кризисы и гибридные угрозы.

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