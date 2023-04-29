Еврокомиссар Ленарчич: Молдавия получит от ЕС €10 млн для помощи беженцам с Украины

Комиссар ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич заявил президенту Молдавии Майе Санду о готовности ЕС передать Кишинёву €10 млн для поддержки украинских беженцев.

Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

«Он объявил, что Европейский союз предлагает помощь в размере €10 млн для поддержки беженцев с Украины, а также наших семей или сообществ, которые их принимают», — приводит сообщение РИА Новости.

Также Ленарчич сообщил, что ЕС предоставит Молдавии 36 электрогенераторов для больниц.

Ранее Совет ЕС утвердил создание гражданской миссии по безопасности для содействия Молдавии в противодействии гибридным и кибернетическим угрозам.

Целью миссии обозначено повышение стабильности сектора безопасности Молдавии в сферах реагирования на кризисы и гибридные угрозы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз будет управлять Молдавией под прикрытием партнёрской миссии.