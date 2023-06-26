Религиовед назвал «очень печальным» решение Киева о передаче христианских ценностей ЮНЕСКО

Член экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Минюсте России Роман Силантьев в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Киев и ЮНЕСКО договорились о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей.

По мнению специалиста, данное решение Киева «было, в принципе, предсказуемо».

«В принципе, Украинской православной церкви ещё в 2014 году предлагали самые ценные мощи перевезти в безопасное место, но они на что-то надеялись. Так что да, к сожалению, всё отберут и будут продавать. Хорошо, если продавать, а не уничтожать. Вся надежда на корысть этих людей и их желание получить какие-то деньги. Только это даёт нам шанс их (святыни. — RT) вернуть», — считает Силантьев.

Он назвал подобную ситуацию «очень печальной».

«Это общецерковные святыни, поэтому это (решение о передаче другим странам. — RT) очень печально. Есть невозобновимые потери. Потому что сожжённый храм можно восстановить, но вот если будут утрачены мощи Ильи Муромца, то, к сожалению, это уже не имеет обратного движения. То есть новые мощи мы уже нигде не возьмём. Остаётся молиться, чтобы мы всё-таки как-то их потом вернули», — заключил собеседник RT.

Ранее служба внешней разведки России сообщила, что между Киевом и ЮНЕСКО достигнута договорённость о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе мощей, и передаче их западным странам.

В РПЦ это решение назвали чудовищным актом.