Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Религиовед назвал «очень печальным» решение Киева о передаче христианских ценностей ЮНЕСКО

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Член экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Минюсте России Роман Силантьев в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Киев и ЮНЕСКО договорились о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей.
Религиовед назвал «очень печальным» решение Киева о передаче христианских ценностей ЮНЕСКО
  • Gettyimages.ru
  • © joyt

По мнению специалиста, данное решение Киева «было, в принципе, предсказуемо».

«В принципе, Украинской православной церкви ещё в 2014 году предлагали самые ценные мощи перевезти в безопасное место, но они на что-то надеялись. Так что да, к сожалению, всё отберут и будут продавать. Хорошо, если продавать, а не уничтожать. Вся надежда на корысть этих людей и их желание получить какие-то деньги. Только это даёт нам шанс их (святыни. — RT) вернуть», — считает Силантьев.

Он назвал подобную ситуацию «очень печальной».

«Это общецерковные святыни, поэтому это (решение о передаче другим странам. — RT) очень печально. Есть невозобновимые потери. Потому что сожжённый храм можно восстановить, но вот если будут утрачены мощи Ильи Муромца, то, к сожалению, это уже не имеет обратного движения. То есть новые мощи мы уже нигде не возьмём. Остаётся молиться, чтобы мы всё-таки как-то их потом вернули», — заключил собеседник RT.

Ранее служба внешней разведки России сообщила, что между Киевом и ЮНЕСКО достигнута договорённость о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе мощей, и передаче их западным странам.

В РПЦ это решение назвали чудовищным актом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить