В РПЦ назвали чудовищным актом решение о вывозе ценностей Киево-Печерской лавры в Европу
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Об этом заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Он отметил, что эта информация «носит скандальный характер и требует незамедлительной проверки».
«Ценности лавры — это достояние украинского народа и мирового православия в целом, попытка вывезти их куда-либо стала бы чудовищным актом», — написал Легойда в Telegram.
Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что между Киевом и ЮНЕСКО достигнута договорённость о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе мощей, и о передаче их западным странам.
В настоящее время проведена опись церковного имущества, выделены финансы для перевозки и подготовлен транспорт.