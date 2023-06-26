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В РПЦ назвали чудовищным актом решение о вывозе ценностей Киево-Печерской лавры в Европу

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Договорённость о вывозе культурных ценностей из Киево-Печерской лавры в Европу является «чудовищным актом».
В РПЦ назвали чудовищным актом решение о вывозе ценностей Киево-Печерской лавры в Европу
  • AFP
  • © Sergei SUPINSKY

Об этом заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Он отметил, что эта информация «носит скандальный характер и требует незамедлительной проверки».

«Ценности лавры — это достояние украинского народа и мирового православия в целом, попытка вывезти их куда-либо стала бы чудовищным актом», — написал Легойда в Telegram.

Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что между Киевом и ЮНЕСКО достигнута договорённость о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе мощей, и о передаче их западным странам.

В настоящее время проведена опись церковного имущества, выделены финансы для перевозки и подготовлен транспорт.

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