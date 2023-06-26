Разведчик США в отставке Риттер: ВСУ попытаются устроить ядерную катастрофу на ЗАЭС

Вооружённые силы Украины попытаются устроить ядерную катастрофу на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Об этом заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

«Это настоящая угроза... украинцы попытаются атаковать Запорожскую АЭС и обвинить в этом русских», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Россия продолжит жёстко отвечать на любые атаки Вооружённых сил Украины на Запорожскую АЭС.

Также глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов выразил мнение, что ВСУ на фоне неудач с наступлением могут пойти на новую провокацию в отношении Запорожской АЭС.

10 июня стало известно, что за месяц пресечено более 100 попыток проникновения украинских БПЛА на ЗАЭС.