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Разведчик США в отставке Риттер: ВСУ попытаются устроить ядерную катастрофу на ЗАЭС

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Вооружённые силы Украины попытаются устроить ядерную катастрофу на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
Разведчик США в отставке Риттер: ВСУ попытаются устроить ядерную катастрофу на ЗАЭС
  • AFP
  • © Olga MALTSEVA

Об этом заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

«Это настоящая угроза... украинцы попытаются атаковать Запорожскую АЭС и обвинить в этом русских», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Россия продолжит жёстко отвечать на любые атаки Вооружённых сил Украины на Запорожскую АЭС.

Также глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов выразил мнение, что ВСУ на фоне неудач с наступлением могут пойти на новую провокацию в отношении Запорожской АЭС.

10 июня стало известно, что за месяц пресечено более 100 попыток проникновения украинских БПЛА на ЗАЭС.

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