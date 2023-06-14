Дипломат Гаврилов: Россия продолжит жёстко отвечать на любые атаки ВСУ на Запорожскую АЭС
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- © Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty
«Продолжим жёстко отвечать на любые атаки Украины на ЗАЭС, чреватые возникновением ядерной катастрофы в Европе», — цитирует Гаврилова РИА Новости.
Дипломат напомнил, что Москва неоднократно предупреждала мировое сообщество о намерении ВСУ провести десантную операцию с целью захвата станции.
Ранее председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ на фоне неудач с наступлением могут пойти на новую провокацию в отношении Запорожской АЭС.