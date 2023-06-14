Дипломат Гаврилов: Россия продолжит жёстко отвечать на любые атаки ВСУ на Запорожскую АЭС

Россия продолжит жёстко отвечать на любые атаки Вооружённых сил Украины на Запорожскую АЭС, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

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