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Рогов допустил новые провокации ВСУ в отношении ЗАЭС

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ВСУ на фоне неудач с наступлением могут пойти на новую провокацию в отношении Запорожской АЭС.
Рогов допустил новые провокации ВСУ в отношении ЗАЭС
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty

Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Киевский режим на фоне неудачных попыток наступления на запорожском фронте может решиться на новую провокацию в отношении Запорожской АЭС», — цитирует его РИА Новости.

Рогов отметил, что ВСУ сохраняют планы по форсированию Днепра.

Ранее МАГАТЭ сообщило, что Запорожская атомная электростанция всё ещё может продолжать забор воды из Каховского водохранилища.

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