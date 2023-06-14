Рогов допустил новые провокации ВСУ в отношении ЗАЭС

ВСУ на фоне неудач с наступлением могут пойти на новую провокацию в отношении Запорожской АЭС.

Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Киевский режим на фоне неудачных попыток наступления на запорожском фронте может решиться на новую провокацию в отношении Запорожской АЭС», — цитирует его РИА Новости.

Рогов отметил, что ВСУ сохраняют планы по форсированию Днепра.

Ранее МАГАТЭ сообщило, что Запорожская атомная электростанция всё ещё может продолжать забор воды из Каховского водохранилища.