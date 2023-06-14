Рогов допустил новые провокации ВСУ в отношении ЗАЭС
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Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Киевский режим на фоне неудачных попыток наступления на запорожском фронте может решиться на новую провокацию в отношении Запорожской АЭС», — цитирует его РИА Новости.
Рогов отметил, что ВСУ сохраняют планы по форсированию Днепра.
Ранее МАГАТЭ сообщило, что Запорожская атомная электростанция всё ещё может продолжать забор воды из Каховского водохранилища.