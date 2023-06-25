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American Greatness: потери ВСУ при контрнаступлении станут для США важным уроком

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Потери украинской армии в ходе контрнаступления станут для США важным уроком, заявил обозреватель American Greatness Кристофер Роуч.

«Украина потеряла огромное количество людей и техники. Этот скандальный провал послужит важным уроком для Соединённых Штатов и курсантов, изучающих военное дело», — написал Роуч.

По его словам, обученные НАТО части ВСУ показали себя «не очень хорошо».

Он отметил, что украинцы не слишком умело используют западную технику.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на двух представителей стран Запада и высокопоставленного представителя Пентагона сообщал, что контрнаступление ВС Украины не оправдывает возложенных на него ожиданий.

При этом представитель Белого дома Джон Кирби назвал ожидаемыми потери украинских сил в наступательных действиях и пообещал им всю необходимую поддержку со стороны США и их полусотни союзников.

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