Times: украинские военные разочарованы из-за ожиданий от контрнаступления
«Мы злимся. Люди, которые ничего не знали о войне, говорили о контрнаступлении — слове, которое мы даже не используем между собой, — как о Рождестве, своего рода празднике, который позволит нашим подразделениям добраться до моря за несколько дней, не имея никакого представления о трудностях, с которыми мы столкнемся», — заявил боец Ильяр.
По его словам, украинских военных злит реакция общества на изображения подбитых танков Leopard и БМП Bradley.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на двух представителей стран Запада и высокопоставленного представителя Пентагона сообщал, что контрнаступление ВС Украины не оправдывает возложенных на него ожиданий.
При этом представитель Белого дома Джон Кирби назвал ожидаемыми потери украинских сил в наступательных действиях и пообещал им всю необходимую поддержку со стороны США и их полусотни союзников.