Times: украинские военные разочарованы из-за ожиданий от контрнаступления

Многие украинские военные испытывают разочарование из-за ложных ожиданий, возложенных на них перед началом контрнаступления, сообщает газета The Times со ссылкой на бойца ВСУ.

«Мы злимся. Люди, которые ничего не знали о войне, говорили о контрнаступлении — слове, которое мы даже не используем между собой, — как о Рождестве, своего рода празднике, который позволит нашим подразделениям добраться до моря за несколько дней, не имея никакого представления о трудностях, с которыми мы столкнемся», — заявил боец Ильяр.

По его словам, украинских военных злит реакция общества на изображения подбитых танков Leopard и БМП Bradley.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на двух представителей стран Запада и высокопоставленного представителя Пентагона сообщал, что контрнаступление ВС Украины не оправдывает возложенных на него ожиданий.

При этом представитель Белого дома Джон Кирби назвал ожидаемыми потери украинских сил в наступательных действиях и пообещал им всю необходимую поддержку со стороны США и их полусотни союзников.