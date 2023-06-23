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CBS News: ВСУ при контрнаступлении удивились жёсткому сопротивлению российских войск

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Украинские военные в ходе контрнаступления удивились жёсткому сопротивлению ВС России.
CBS News: ВСУ при контрнаступлении удивились жёсткому сопротивлению российских войск
  • © РИА Новости / Виталий Аньков

Об этом сообщает американский телеканал CBS News.

По словам украинского военного, оттеснить ВС России «очень сложно», ВСУ «молят Бога о большем количестве боеприпасов, оружия и людей».

«Они сталкиваются с более жёстким сопротивлением России, чем ожидалось», — говорится в сообщении.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на двух представителей стран Запада и высокопоставленного представителя Пентагона сообщал, что контрнаступление ВС Украины не оправдывает возложенных на него ожиданий.

При этом представитель Белого дома Джон Кирби назвал ожидаемыми потери украинских сил в наступательных действиях и пообещал им всю необходимую поддержку со стороны США и их полусотни союзников.

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