CBS News: ВСУ при контрнаступлении удивились жёсткому сопротивлению российских войск
- © РИА Новости / Виталий Аньков
Об этом сообщает американский телеканал CBS News.
По словам украинского военного, оттеснить ВС России «очень сложно», ВСУ «молят Бога о большем количестве боеприпасов, оружия и людей».
«Они сталкиваются с более жёстким сопротивлением России, чем ожидалось», — говорится в сообщении.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на двух представителей стран Запада и высокопоставленного представителя Пентагона сообщал, что контрнаступление ВС Украины не оправдывает возложенных на него ожиданий.
При этом представитель Белого дома Джон Кирби назвал ожидаемыми потери украинских сил в наступательных действиях и пообещал им всю необходимую поддержку со стороны США и их полусотни союзников.