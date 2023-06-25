Российские вертолёты нанесли удары по двум бригадам ВСУ

Ударные вертолёты и штурмовая авиация ВС России нанесли 11 ракетно-бомбовых ударов по двум бригадам украинской армии на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«На купянском направлении экипажи ударных вертолётов Ка-52, Ми-28 и штурмовики Су-25 авиационной группировки «Запад» нанесли 11 ракетно-бомбовых ударов по девяти районам сосредоточения живой силы, вооружению, военной и специальной техники и состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны», — цитирует ТАСС Зыбинского.

Ранее в Минобороны России заявили, что экипаж российского танка Т-90М «Прорыв» успешно отбил штурм трёх танков украинских боевиков на Краснолиманском направлении.

До этого телеканал CNN со ссылкой на двух представителей стран Запада и высокопоставленного представителя Пентагона сообщал, что контрнаступление ВС Украины не оправдывает возложенных на него ожиданий.