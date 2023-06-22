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Bild: ВКС России не оставляют шансов украинским военным на успешное контрнаступление

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ВКС России не оставляют шансов для украинских войск провести успешное контрнаступление. Об этом пишет обозреватель Bild Пауль Ронцхаймер.

«Если россияне атакуют нас вертолётами с расстояния 8 км, нам нечем будет бороться с ними», — приводит он слова одного из военных ВСУ.

Отмечается, что у украинской армии есть серьёзная нехватка систем ПВО, а также собственной военной авиации.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на двух представителей стран Запада и высокопоставленного представителя Пентагона сообщал, что контрнаступление ВС Украины не оправдывает возложенных на него ожиданий.

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