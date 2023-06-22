Bild: ВКС России не оставляют шансов украинским военным на успешное контрнаступление

ВКС России не оставляют шансов для украинских войск провести успешное контрнаступление. Об этом пишет обозреватель Bild Пауль Ронцхаймер.

«Если россияне атакуют нас вертолётами с расстояния 8 км, нам нечем будет бороться с ними», — приводит он слова одного из военных ВСУ.

Отмечается, что у украинской армии есть серьёзная нехватка систем ПВО, а также собственной военной авиации.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на двух представителей стран Запада и высокопоставленного представителя Пентагона сообщал, что контрнаступление ВС Украины не оправдывает возложенных на него ожиданий.