Bild: ВКС России не оставляют шансов украинским военным на успешное контрнаступление
«Если россияне атакуют нас вертолётами с расстояния 8 км, нам нечем будет бороться с ними», — приводит он слова одного из военных ВСУ.
Отмечается, что у украинской армии есть серьёзная нехватка систем ПВО, а также собственной военной авиации.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на двух представителей стран Запада и высокопоставленного представителя Пентагона сообщал, что контрнаступление ВС Украины не оправдывает возложенных на него ожиданий.