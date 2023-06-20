Марочко: Киев потерял за неделю более 2,3 тысячи военных и 30 бронемашин

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о потерях ВС Украины в людях и технике на различных направлениях за неделю.

Об этом пишет РИА Новости.

«За отчётный период (истекшую неделю. — RT) ВС России были уничтожены порядка 2,3 тыс. украинских боевиков и иностранных наёмников», — сказал он.

Марочко уточнил, что самые большие потери у ВСУ на Донецком направлении — более 1,5 тыс. военнослужащих.

Кроме того, по его словам, ВС России уничтожены порядка 60 единиц автомобильной техники, более 30 боевых бронированных машин, около 40 артиллерийских систем, из которых четыре стоят на вооружении стран НАТО.

Как отметил президент России Владимир Путин, информация о потерях ВСУ подтверждается в разговорах противников между собой.

Он назвал информационную работу одним из важнейших боевых участков.