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Путин: данные о потерях ВСУ подтверждаются в прослушиваемых разговорах противника

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Информация о потерях ВСУ подтверждается в разговорах противника между собой, заявил Путин.
Путин: данные о потерях ВСУ подтверждаются в прослушиваемых разговорах противника
  • РИА Новости

«Средства связи вам известны. И противник пользуется этими средствами связи. И мы. И они нас слушают, и мы. И очень многое стекается ко мне. Кстати говоря, то, что я вам говорил о потерях противника, — они между собой в разговорах это подтверждают», — сказал он в беседе с военкорами, часть которой была показана в программе «Москва. Кремль. Путин».

Российский лидер назвал информационную работу одним из важнейших боевых участков.

Также Путин отметил огромный вклад СМИ в выстраивание единства российского общества.

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