Путин: данные о потерях ВСУ подтверждаются в прослушиваемых разговорах противника
- РИА Новости
«Средства связи вам известны. И противник пользуется этими средствами связи. И мы. И они нас слушают, и мы. И очень многое стекается ко мне. Кстати говоря, то, что я вам говорил о потерях противника, — они между собой в разговорах это подтверждают», — сказал он в беседе с военкорами, часть которой была показана в программе «Москва. Кремль. Путин».
Российский лидер назвал информационную работу одним из важнейших боевых участков.
Также Путин отметил огромный вклад СМИ в выстраивание единства российского общества.