Путин: СМИ помогли выстроить единство российского общества

Президент России Владимир Путин отметил огромный вклад СМИ в выстраивание единства российского общества.

«Это большое наше преимущество, наше, России. И наше с вами, со СМИ, потому что это очень огромная работа СМИ — что мы вместе с вами за последнее время выстроили единство российского общества», — приводит РИА Новости слова Путина в эфире телепередачи «Москва. Кремль. Путин».

Он отметил, что общество проявило необходимую сплочённость во время проведения спецоперации.

Также Путин поблагодарил находящихся в зоне проведения спецоперации добровольцев за мотивацию и готовность защищать Родину.