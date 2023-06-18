Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Путин: СМИ помогли выстроить единство российского общества

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин отметил огромный вклад СМИ в выстраивание единства российского общества.
Путин: СМИ помогли выстроить единство российского общества
  • РИА Новости

«Это большое наше преимущество, наше, России. И наше с вами, со СМИ, потому что это очень огромная работа СМИ — что мы вместе с вами за последнее время выстроили единство российского общества», — приводит РИА Новости слова Путина в эфире телепередачи «Москва. Кремль. Путин».

Он отметил, что общество проявило необходимую сплочённость во время проведения спецоперации.

Также Путин поблагодарил находящихся в зоне проведения спецоперации добровольцев за мотивацию и готовность защищать Родину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить