Путин назвал информационную работу одним из важнейших боевых участков
- РИА Новости
«Информационная работа — один из самых важных боевых участков», — приводит ТАСС слова Путина в ходе закрытой части встречи с военкорами, фрагмент которой показали в телепередаче «Москва. Кремль. Путин».
Он отметил, что каждое действие военкоров в информационном пространстве должно работать на укрепление работоспособности российского государства.
«И ни в коем случае нельзя поддаваться тому, где частные интересы становятся выше государственных», — добавил российский лидер.
Также Путин отметил огромный вклад СМИ в выстраивание единства российского общества.