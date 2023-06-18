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Путин назвал информационную работу одним из важнейших боевых участков

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Информационная работа в ходе спецоперации на Украине является одним из важнейших боевых участков, заявил президент России Владимир Путин.
Путин назвал информационную работу одним из важнейших боевых участков
  • РИА Новости

«Информационная работа — один из самых важных боевых участков», — приводит ТАСС слова Путина в ходе закрытой части встречи с военкорами, фрагмент которой показали в телепередаче «Москва. Кремль. Путин».

Он отметил, что каждое действие военкоров в информационном пространстве должно работать на укрепление работоспособности российского государства.

«И ни в коем случае нельзя поддаваться тому, где частные интересы становятся выше государственных», — добавил российский лидер.

Также Путин отметил огромный вклад СМИ в выстраивание единства российского общества.

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