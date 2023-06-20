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РИА Новости: бомбардировщики Су-34 получили для применения в зоне СВО защиту от РЭБ

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Фронтовые бомбардировщики ВС России Су-34 получили для применения в зоне спецоперации защиту от РЭБ противника.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Уточняется, что Су-34 работают также в ближней зоне, в частности, управляемыми бомбами по позициям украинской армии, поэтому являются досягаемыми для воздействия средств РЭБ противника.

«Были приняты технические меры по защите систем Су-34, применяемых в СВО, от средств радиоэлектронной борьбы как украинского, так и западного производства», — отмечается в материале.

9 июня представитель российских силовых структур сообщил, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватили три украинских ударных беспилотника в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

14 июня председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские военные в Запорожской области активизировали работу средств РЭБ.

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