РИА Новости: бомбардировщики Су-34 получили для применения в зоне СВО защиту от РЭБ

Фронтовые бомбардировщики ВС России Су-34 получили для применения в зоне спецоперации защиту от РЭБ противника.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Уточняется, что Су-34 работают также в ближней зоне, в частности, управляемыми бомбами по позициям украинской армии, поэтому являются досягаемыми для воздействия средств РЭБ противника.

«Были приняты технические меры по защите систем Су-34, применяемых в СВО, от средств радиоэлектронной борьбы как украинского, так и западного производства», — отмечается в материале.

9 июня представитель российских силовых структур сообщил, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватили три украинских ударных беспилотника в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

14 июня председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские военные в Запорожской области активизировали работу средств РЭБ.