Украинские военные в Запорожской области активизировали работу средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«На Ореховском участке Запорожского фронта резко активизировалась РЭБ противника», — написал Рогов в своём Telegram-канале.

По его словам, ВСУ предпринимают попытки глушить связь и перехватывать управление российскими БПЛА.

Ранее американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш заявил, что контрнаступление Вооружённых сил Украины не принесёт ничего хорошего ни Киеву, ни НАТО.

Он добавил, что некоторые эксперты охарактеризовали попытку контрнаступления ВСУ как заранее обречённую на провал.