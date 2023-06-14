Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Рогов: ВСУ активизировали радиоэлектронную борьбу в Запорожской области

Короткая ссылка
Украинские военные в Запорожской области активизировали работу средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«На Ореховском участке Запорожского фронта резко активизировалась РЭБ противника», — написал Рогов в своём Telegram-канале.

По его словам, ВСУ предпринимают попытки глушить связь и перехватывать управление российскими БПЛА.

Ранее американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш заявил, что контрнаступление Вооружённых сил Украины не принесёт ничего хорошего ни Киеву, ни НАТО.

Он добавил, что некоторые эксперты охарактеризовали попытку контрнаступления ВСУ как заранее обречённую на провал.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить