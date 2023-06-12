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The Economist: в ВСУ заявили о потере десятков солдат при наступлении в Запорожье

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Украинские войска в Запорожье потеряли десятки солдат и значительное количество техники в ходе наступления, сообщает издание The Economist со ссылкой на военный источник в ВСУ.
The Economist: в ВСУ заявили о потере десятков солдат при наступлении в Запорожье
  • AP

В материале сказано, что фронтальные атаки на направлении Орехово — Токмак идут тяжело.

«Украина несёт значительные потери в бронетехнике и живой силе. Пали «более чем десятки» солдат», — пишет газета.

Также отмечается, что, согласно источнику в военной разведке Украины, укрепления и радиоэлектронная борьба ВС России вызывают у ВСУ трудности.

Кроме того, на ход наступления влияние оказывает природа: согласно прогнозам, большую часть недели будут дожди, что станет «дополнительным препятствием» для ВС Украины.

Ранее американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш заявил, что контрнаступление Вооружённых сил Украины не принесёт ничего хорошего ни Киеву, ни НАТО.

Он добавил, что некоторые эксперты охарактеризовали попытку контрнаступления ВСУ как заранее обречённую на провал.

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин высказал мнение, что Вооружённые силы Украины потеряют сотни тысяч солдат при проведении контрнаступления.

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