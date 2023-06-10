Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ потеряют сотни тысяч солдат в ходе контрнаступления
- AP
Об этом он сказал на своём YouTube-канале.
«Двухсоттысячная группировка будет уничтожена, если начнётся массовое наступление», — цитирует Соскина РИА Новости.
Он призвал украинского президента Владимира Зеленского остановить этот конфликт.
9 июня президент России Владимир Путин заявил, что все предпринимаемые Киевом попытки контрнаступления проваливаются.
В последние дни Россия наблюдает значительные потери у Вооружённых сил Украины, превышающие «классический» показатель, сообщил он.