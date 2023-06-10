Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин высказал мнение, что Вооружённые силы Украины потеряют сотни тысяч солдат при проведении контрнаступления.

Об этом он сказал на своём YouTube-канале.

«Двухсоттысячная группировка будет уничтожена, если начнётся массовое наступление», — цитирует Соскина РИА Новости.

Он призвал украинского президента Владимира Зеленского остановить этот конфликт.

9 июня президент России Владимир Путин заявил, что все предпринимаемые Киевом попытки контрнаступления проваливаются.

В последние дни Россия наблюдает значительные потери у Вооружённых сил Украины, превышающие «классический» показатель, сообщил он.