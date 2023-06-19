В Белоруссии утвердили протокол по применению химической кастрации педофилов
- Gettyimages.ru
Об этом сообщила Генеральная прокуратура Белоруссии.
«Подготовлены изменения в Уголовный кодекс: наряду с наказанием за преступление по приговору суда предусматривается принудительное лечение лиц, страдающих педофилией», — говорится в сообщении в Telegram.
Отмечается, что Министерством здравоохранения разработан и утверждён клинический протокол, содержащий алгоритм лечения педофилии, в том числе применение химической кастрации.
Ранее стало известно, что депутаты от ЛДПР подготовили законопроект о введении в России химической кастрации для педофилов.
В ЛДПР отметили рост преступлений, связанных с насильственными действиями сексуального характера. По данным партии, в большинстве случаев жертвами насильников становятся несовершеннолетние или дети, не достигшие 14-летнего возраста.