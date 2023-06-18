В ЛДПР предложили ввести химическую кастрацию педофилов в России

Депутаты ЛДПР подготовили законопроект о введении в России химической кастрации для педофилов.

В Telegram-канале фракции уточнили, что под химической кастрацией подразумевается принудительный ввод препаратов, снижающих половое влечение, в качестве защиты от рецидивов.

«Подобная проблема существует и в других странах... Фракция ЛДПР предлагает использовать этот опыт и ввести в России химическую кастрацию в качестве меры наказания для педофилов. Соответствующий законопроект уже подготовлен и скоро будет внесён в Госдуму», — говорится в сообщении.

В ЛДПР отметили рост преступлений, связанных с насильственными действиями сексуального характера. По данным партии, в большинстве случаев жертвами насильников становятся несовершеннолетние или дети, не достигшие 14-летнего возраста.

В качестве примера в ЛДПР привели ситуацию с задержанием педофила в Нижнем Новгороде за нападение на восьмилетнюю девочку. Уточняется, что ранее он был дважды судим за аналогичные преступления.

В марте сообщалось, что партия «Справедливая Россия — За правду» намерена настаивать на введении смертной казни для террористов и педофилов.

В начале ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле дискуссии о возвращении смертной казни не ведутся.