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В Кремле заявили, что дискуссий о возвращении смертной казни не ведётся

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле дискуссий о возвращении смертной казни не ведётся.
В Кремле заявили, что дискуссий о возвращении смертной казни не ведётся
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

«Нет, в настоящий момент дискуссия не ведётся», — сказал он журналистам.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал мнение, что в рамках нынешней Конституции России мораторий на смертную казнь может быть преодолён в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России.

Позже председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что возврат к смертной казни при действующей Конституции России невозможен.

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