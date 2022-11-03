В Кремле заявили, что дискуссий о возвращении смертной казни не ведётся

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле дискуссий о возвращении смертной казни не ведётся.

«Нет, в настоящий момент дискуссия не ведётся», — сказал он журналистам.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал мнение, что в рамках нынешней Конституции России мораторий на смертную казнь может быть преодолён в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России.

Позже председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что возврат к смертной казни при действующей Конституции России невозможен.