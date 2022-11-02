Медведев: мораторий на смертную казнь можно преодолеть в случае необходимости

В рамках нынешней Конституции РФ мораторий на смертную казнь может быть преодолён в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«В рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолён в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России», — написал он в Telegram.

Медведев напомнил, что, в отличие от «всех крупнейших стран с ядерным оружием», в России действует мораторий на смертную казнь.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что вопрос о смертной казни решён Конституционным судом России и при действующей конституции она невозможна.