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Клишас заявил, что смертная казнь при действующей Конституции России невозможна

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Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что вопрос о смертной казни решен Конституционным судом России, и при действующей конституции она невозможна.
Клишас заявил, что смертная казнь при действующей Конституции России невозможна
  • globallookpress.com
  • © Federation Council of Russia

Об этом сообщает ТАСС. 

«Вопрос о смертной казни решён конституционным судом. При действующей конституции смертная казнь невозможна», — сказал сенатор в ответ на предложение депутата Госдумы Константина Затулина. 

После трагедии в школе в Ижевске Затулин предложил парламентариям рассмотреть с президентом, правительством и правоохранителями вопрос возвращения смертной казни в России.

Ранее в пресс-службе правительства Удмуртии со ссылкой на СК России сообщили, что число погибших в результате стрельбы в школе в Ижевске возросло до 17, из них 11 — это дети.

С 26 до 29 сентября в Удмуртии объявлен траур по погибшим.

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