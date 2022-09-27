Клишас заявил, что смертная казнь при действующей Конституции России невозможна
- globallookpress.com
- © Federation Council of Russia
Об этом сообщает ТАСС.
«Вопрос о смертной казни решён конституционным судом. При действующей конституции смертная казнь невозможна», — сказал сенатор в ответ на предложение депутата Госдумы Константина Затулина.
После трагедии в школе в Ижевске Затулин предложил парламентариям рассмотреть с президентом, правительством и правоохранителями вопрос возвращения смертной казни в России.
Ранее в пресс-службе правительства Удмуртии со ссылкой на СК России сообщили, что число погибших в результате стрельбы в школе в Ижевске возросло до 17, из них 11 — это дети.
С 26 до 29 сентября в Удмуртии объявлен траур по погибшим.