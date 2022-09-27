Клишас заявил, что смертная казнь при действующей Конституции России невозможна

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что вопрос о смертной казни решен Конституционным судом России, и при действующей конституции она невозможна.

Об этом сообщает ТАСС.

«Вопрос о смертной казни решён конституционным судом. При действующей конституции смертная казнь невозможна», — сказал сенатор в ответ на предложение депутата Госдумы Константина Затулина.

После трагедии в школе в Ижевске Затулин предложил парламентариям рассмотреть с президентом, правительством и правоохранителями вопрос возвращения смертной казни в России.

Ранее в пресс-службе правительства Удмуртии со ссылкой на СК России сообщили, что число погибших в результате стрельбы в школе в Ижевске возросло до 17, из них 11 — это дети.

С 26 до 29 сентября в Удмуртии объявлен траур по погибшим.