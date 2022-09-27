В Госдуме предложили обсудить вопрос возвращения смертной казни в России

Депутат Госдумы Константин Затулин после трагедии в школе в Ижевске предложил парламентариям рассмотреть с президентом, правительством и правоохранителями вопрос возвращения смертной казни в России.

«Вчерашние чудовищные убийства в школе Ижевска заставляют, как мне кажется, вернуться к вопросу о восстановлении высшей меры наказания — смертной казни», — цитирует его РИА Новости.

По словам Затулина, соответствующая мера может применяться по приговору суда к организаторам и исполнителям терактов, направленных против детей и молодёжи в детсадах, больницах и учебных заведениях.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже заявил, что в Кремле не обсуждается вопрос о снятии в России моратория на смертную казнь.

Ранее в пресс-службе правительства Удмуртии со ссылкой на СК России сообщили, что число погибших в результате стрельбы в школе в Ижевске возросло до 17, из них 11 — это дети.

С 26 до 29 сентября в Удмуртии объявлен траур по погибшим.