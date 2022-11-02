Клишас: возврат к смертной казни при действующей Конституции России невозможен
- РИА Новости
«Возврат к смертной казни в России при действующей Конституции невозможен. Такую позицию публично отстаивает председатель КС Зорькин В.Д.», — написал Клишас в Telegram-канале.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал мнение, что в рамках нынешней Конституции России мораторий на смертную казнь может быть преодолён в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России.