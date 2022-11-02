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Клишас: возврат к смертной казни при действующей Конституции России невозможен

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Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что возврат к смертной казни при действующей Конституции России невозможен.
Клишас: возврат к смертной казни при действующей Конституции России невозможен
  • РИА Новости

«Возврат к смертной казни в России при действующей Конституции невозможен. Такую позицию публично отстаивает председатель КС Зорькин В.Д.», — написал Клишас в Telegram-канале.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал мнение, что в рамках нынешней Конституции России мораторий на смертную казнь может быть преодолён в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России.

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