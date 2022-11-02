Клишас: возврат к смертной казни при действующей Конституции России невозможен

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что возврат к смертной казни при действующей Конституции России невозможен.

«Возврат к смертной казни в России при действующей Конституции невозможен. Такую позицию публично отстаивает председатель КС Зорькин В.Д.», — написал Клишас в Telegram-канале.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал мнение, что в рамках нынешней Конституции России мораторий на смертную казнь может быть преодолён в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России.