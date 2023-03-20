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Миронов: «Справедливая Россия — За правду» настаивает на введении смертной казни

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Партия «Справедливая Россия — За правду» намерена настаивать на введении смертной казни для террористов и педофилов.
Миронов: «Справедливая Россия — За правду» настаивает на введении смертной казни
  • РИА Новости

Об этом заявил в интервью РИА Новости лидер партии Сергей Миронов.

«У нас есть предложение, что террористам и их пособникам, и убийцам детей, действительно нужно приговорить к высшей мере наказания, к расстрелу... Мы настаиваем на этом, и мы будем настаивать», — отметил он.

Миронов отметил, что, по данным социологических опросов, около 70% россиян поддержат возвращение смертной казни.

Ранее сообщалось, что председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин в ходе выступления на Х Всероссийском съезде судей выступил против возвращения смертной казни.

В начале ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле дискуссий о возвращении смертной казни не ведётся.

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